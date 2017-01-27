В ДТП в Хмельницкой области погиб один человек, трое пострадали
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 января. УНН. ДТП с участием автомобилей "ВАЗ" и "Рено" произошло на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи села Скаржинцы в Хмельницкой области. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области.
По информации правоохранителей, "вблизи с.Скаржинцы автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате столкновения на месте происшествия погиб 46-летний водитель автомобиля "Рено". 61-летняя пассажирка этого же автомобиля получила телесные повреждения в виде закрытой ЧМТ, скальпированной раны лобной области головы. 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы в виде убойной раны колена и ЗЧМТ. Еще один пассажир автомобиля "ВАЗ" также травмировался. У него перелом ребер.
Как сообщили в ведомстве, всех пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение Хмельницкой областной клинической больницы.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК.
Напомним, как сообщал УНН, виновника смертельного ДТП приговорили к девяти годам.