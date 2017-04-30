У ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На період травневих святкових вихідних днів у ДСНС нагадали українцям правила пожежної безпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“В Україні тривають святкові вихідні дні. Тепла та сонячна погода сприяє тому, що громадяни активно вирушають на природу, зокрема на пікніки у ліс, до водойм. Проте варто пам’ятати, що по-справжньому весняна погода сприяє не лише чудовому відпочинку, але й виникненню пожеж в екосистемах. Тож ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, а також проводити профілактично- роз’яснювальну роботу зі своїми дітьми,” — йдеться в повідомленні.
Так, щоб уникнути лісових пожеж, необхідно дотримуватися наступних правил:
— не розводити багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;
— не засмічувати місце відпочинку;
— обгороджувати та розчищати місце розпалення багаття;
— не розводити відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
— не розкидати недопалки та сірники на суху лісову підстилку;
— стежити, щоб діти не бавилися з вогнем;
— не створювати смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалювати їх;
— прибирати місце погашеного вогнища, переконатися, що горіння відсутнє.
Крім того повідомляється, що підрозділи ДСНС України на період травневих свят перебувають на посиленому цілодобовому режимі несення служби.
Як повідомляв УНН, киянам розповіли, де можна відпочити на пікніку.