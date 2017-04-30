В ДСНС напомнили правила пожарной безопасности на период майских праздников

"В Украине проходят праздничные выходные дни. Теплая и солнечная погода способствует тому, что граждане активно отправляются на природу, в частности на пикники в лес, к водоемам. Однако следует помнить, что по-настоящему весенняя погода способствует не только прекрасному отдыху, но и возникновению пожаров в экосистемах. Поэтому ДСНС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, а также проводить профилактично- разъяснительную работу со своими детьми ", - говорится в сообщении.

Так, во избежание лесных пожаров, необходимо соблюдать следующие правила:

- не разводить костры в лесу, кроме предназначенных для очагов мест;

- не засорять место отдыха;

- ограждать и расчищать место разжигание костра;

- не разводить открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

- не разбрасывать окурки и спички на сухую лесную подстилку;

- следить, чтобы дети не играли с огнем;

- не создавать свалки в лесу и на прилегающих землях, тем более, не поджигать их,

- убирать место погашенного костра, убедиться, что горение отсутствует.

Кроме того сообщается, что подразделения ДСНС Украины на период майских праздников находятся на усиленном круглосуточном режиме несения службы.

Как сообщал УНН, киевлянам рассказали, где можно отдохнуть на пикнике.