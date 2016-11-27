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У другому турі праймеріз правоцентристів у Франції лідирує Ф.Фійон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відповідно до перших данних з підсумків другого туру праймеріз у Франції, колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон лідирує з 69,5% голосів, заявила глава вищого органу зі спостереження за праймеріз Анн Левада, передає УНН з посиланням на Reuters.

У другому турі праймеріз правоцентристів у Франції лідирує Ф.Фійон

“За даними з 2121 ділянки, Ф.Фійон лідирує з 69,5% голосів, Ален Жюппе отримує 30,5%,” — сказала вона.

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Зазначимо, що правоцентристи вперше використовують праймеріз для визначення кандидата в президенти. У першому турі тиждень тому проголосувало близько чотирьох мільйонів осіб, на деяких виборчих дільницях навіть утворилися великі черги. Взяти участь у попередньому голосуванні може будь-який зареєстрований французький виборець — для цього потрібно сплатити внесок у два євро та підписатися під визнанням правоцентристських цінностей. Зібрані таким чином кошти підуть на фінансування виборчої кампанії. Для голосування відкриті десять тисяч дільниць.

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Очікується, що саме переможець праймеріз від партії “Республіканці” зійдеться навесні у другому турі президентських виборів у двобої з очільницею “Національного фронту” Марін Ле Пен.

Чинний президент Франсуа Олланд поки не оголосив, чи висуватиме свою кандидатуру, однак йому дають мало шансів на перемогу. Прогнозують участь у виборах від соціалістів чинного прем’єра Мануеля Вальса. Ще один претендент, який має шанси, — Еммануель Макрон — від новоствореної політичної сили En Marche (“Вперед!”).

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться в Мінську наступного тижня, щоб обговорити плани щодо реалізації угоди про припинення вогню на сході України.

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