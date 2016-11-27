Во втором туре праймериз правоцентристов во Франции лидирует Ф.Фийон

"По данным из 2121 участка, Ф. Фийон лидирует с 69,5% голосов, Ален Жюппе получает 30,5%", - сказала она.

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Отметим, что правоцентристы впервые используют праймериз для определения кандидата в президенты. В первом туре неделю назад проголосовало около четырех миллионов человек, на некоторых избирательных участках даже образовались большие очереди. Принять участие в предварительном голосовании может любой зарегистрированный французский избиратель - для этого нужно оплатить взнос в два евро и подписаться под признанием правоцентристских ценностей. Собранные таким образом средства пойдут на финансирование избирательной кампании. Для голосования открыты десять тысяч участков.

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Ожидается, что именно победитель праймериз от партии "Республиканцы" сойдется весной во втором туре президентских выборов в поединке с главой "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Действующий президент Франсуа Олланд пока не объявил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, однако ему дают мало шансов на победу. Прогнозируют участие в выборах от социалистов действующего премьера Мануэля Вальса. Еще один претендент, имеющий шансы, - Эммануэль Макрона - отновосозданной политической силы En Marche ( "Вперед!").

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины встретятся в Минске на следующей неделе, чтобы обсудить планы по реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины.