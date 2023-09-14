У другому парламентському саміті Кримської платформи візьмуть участь представники майже 50 країн та організацій - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Празі наприкінці жовтня відбудеться другий паламенський саміт Міжнародної Кримської платформи. У ньому візьмуть участь майже 50 парламентів і парламентських асамблей. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише УНН.
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За словами Стефанчука, саміт стане черговим доказом, яку важливу роль парламенти можуть відігравати у консолідації зусиль міжнародних партнерів на підтримку України.
“Проведення Саміту дасть змогу підвищити ефективність міжнародного реагування на окупацію Криму та інших тимчасово окупованих територій України. А також — допоможе зміцнити безпеку у Чорноморському регіоні, посилити міжнародний тиск на рф”, - зазначив голова Верховної Ради.
Нагадаємо
24 серпня президент Володимир Зеленський за результатами саміту Кримської платформи зазначив, що заяви про те, що Крим після деокупації буде просто туристичним оазисом не відповідають дійсності. За його словами, буде флот і військова захищеність півострова.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час відкриття третього саміту Кримської платформи повідомив, що США ніколи не визнають російську анексію Криму і продовжуватимуть підтримувати незалежність України.