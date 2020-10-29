У ДПСУ повідомили, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася

“Наразі (17:00 - ред.) офіційно нічого не надходило до Державної прикордонної служби України. Я спілкувався з органами, які відповідають за цю ділянку, то за їх словами пропуск громадян України на територію республіки Білорусь здійснювався в штатному режимі, лише з урахуванням “ковідних” заходів. Тому, покищо нічого не змінилося”, - зазначили в пресслужбі ДПСУ.

Зазначимо, що сьогодні Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон.

“Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон — не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон — це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні”, — заявив Лукашенко.

Натомість у ДПСУ стверджують, що це лише поки “виступ”, а ніяких рішень ще не було офіційно прийнято.

“Ніяких документів та розпоряджень не було. Це просто виступ. Такі речі мають затверджуватися якимись нормативними документами, відбуватися інформування на міжнародному рівні, на рівні прикордонних представництв. Відбуватися зустрічі. На рівні МВС також. І на інших офіційних рівнях, щоб потім відпрацьовувати це в нормативному плані. Ми працюємо в рамках законодавства”, - зазначили в прикордонній службі.

Нагадаємо, УНН писав, що Держприкордонкомітет Білорусі не отримував розпоряджень про обмеження в'їзду для українців.