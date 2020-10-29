В ГПСУ сообщили, что сейчас ситуация на границе с Беларусью не изменилась

"Сейчас (17:00 - ред.) официально ничего не поступало Государственной пограничной службы Украины. Я общался с органами, которые отвечают за этот участок, то по их словам пропуск граждан Украины на территорию Республики Беларусь осуществлялся в штатном режиме, только с учетом "ковидних" мер. Поэтому, пока ничего не изменилось", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

Отметим, что сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая тут дружба ... Но народы не выноваты", - заявил Лукашенко.

Но в ГПСУ утверждают, что это лишь пока "выступление", а никаких решений еще не было официально принято.

"Никаких документов и распоряжений не было. Это просто выступление. Такие вещи должны утверждаться какими-то нормативными документами, происходить информирование на международном уровне, на уровне пограничных представительств. Происходить встречи. На уровне МВД также. И в других официальных уровнях, чтобы потом отрабатывать это в нормативном плане. Мы работаем в рамках законодательства", - отметили в пограничной службе.

Напомним, УНН писал, что Госпогранкомитет Беларуси не получал распоряжений об ограничении въезда для украинцев.