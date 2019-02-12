У ДПСУ поки не бачать підстав для внутрішнього розслідування через "зникнення" капітана "Норду"

“Наразі у нас немає підстав і потреби проводити внутрішнє розслідування. Якщо будуть виявлені факти службової зради, то розпочнуться не тільки службові розслідування, а навіть будуть ініційовані кримінальні розслідування”,- сказав Слободян.



Він також додав, що поки в прикордонній службі вивчають версії яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.



Як раніше повідомляв УНН, у ДПСУ заявили, що офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко не перетинав кордон України та адмінмежу до тимчасово окупованого Криму.



Як повідомляв УНН, ГПУ не може звернутись до РФ щодо видачі капітана "Норду"