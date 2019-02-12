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У ДПСУ поки не бачать підстав для внутрішнього розслідування через "зникнення" капітана "Норду"

У ДПСУ поки не бачать підстав для внутрішнього розслідування через "зникнення" капітана "Норду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України наразі немає жодних підстав, щоб розпочати внутрішнє розслідування щодо зникнення з території підконтрольній Україні капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, який повернувся в анексований Росією Крим. Про це журналісту УНН розповів прес-секретар голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

“Наразі у нас немає підстав і потреби проводити внутрішнє розслідування. Якщо будуть виявлені факти службової зради, то розпочнуться не тільки службові розслідування, а навіть будуть ініційовані кримінальні розслідування”,- сказав Слободян.

Він також додав, що поки в прикордонній службі вивчають версії яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.

Як раніше повідомляв УНН, у ДПСУ заявили, що офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко не перетинав кордон України та адмінмежу до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, ГПУ не може звернутись до РФ щодо видачі капітана "Норду"

Українські Національні Новини

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