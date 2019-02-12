В ГПСУ пока не видят оснований для внутреннего расследования из-за "исчезновения" капитана "Норда"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины сейчас не имеет никаких оснований, чтобы начать внутреннее расследование об исчезновении с территории подконтрольной Украины капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который вернулся в аннексирован Россией Крым. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Сейчас у нас нет оснований и необходимости проводить внутреннее расследование. Если будут выявлены факты служебной измены, то начнутся не только служебные расследования, а также будут инициированы уголовные расследования", - сказал Слободян.
Он также добавил, что пока в пограничной службе изучают версии каким путем он попал на оккупированный полуостров.
Как ранее сообщал УНН, в ГПСУ заявили, что официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом.
Как сообщал УНН, ГПУ не может обратиться к РФ по выдаче капитана "Норда"