У ДПС розповіли, які товари мають продаватися з електронним чеком

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Закон щодо обов’язкове застосування програмного реєстратора розрахункових операцій зобов’язав видавати електронний чек продавців складної побутової техніки, ювелірних виробів, медичних препаратів, а також у кафе й ресторанах. У той же час дрібні торговці на базарах використовувати такі програми не зобов’язані. Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Введення програмних операторів не буде стосуватись фізичних осіб, просто людей, які прийшли на ринок, наприклад, просто продати свої бувші в ужитку речі чи особисті речі чи якусь городину, і це не буде стосуватись фізичних осіб-підприємців на першій групі. Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на городі, змушений буде користуватись РРО, — це є неправда. З 1 жовтня 2020 року РРО вводиться для певних платників податків другої і четвертої групи”, — зазначив Верланов.

За його словами, з 1 жовтня наступного року нововведення торкнеться тих, хто здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірної продукції, роздрібну торгівлю в магазинах, діяльність ресторанів, кафе, швидкого обслуговування, діяльність готелів і турагенств.

При цьому він додав, що з 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для платників податку серед підприємців 2-4 груп. Причому, як він підкреслив, буде збільшений поріг для платників єдиного податку з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, що полегшить їм діяльність.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.

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