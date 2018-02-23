У допінг-пробі учасниці Олімпіади з Росії виявили заборонений препарат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У допінг-пробі учасниці зимових Олімпійських Ігор російської бобслеїстки Надії Сергєєвої виявили заборонений препарат, передає УНН з посиланням на Федерацію бобслею Росії.
“Проба на допінг пілота збірної Росії Надії Сергєєвої від 18 лютого дала позитивний результат на серцевий препарат, який входить в список заборонених”, — сказано в повідомленні.
Повідомляється, що за кілька днів до цього, 13 лютого, її проба була чистою. Як заявили в федерації, медичний штаб збірної такий препарат спортсменці не виписував.
“Федерація бобслею Росії і сама спортсменка розуміє міру своєї відповідальності і усвідомлює, як може те, що трапилося, відгукнутися на долі всієї команди”, — відзначили в федерації.
Відзначимо, Н.Сергєєва разом з Анастасією Кочержовою посіла 12-е місце в змаганнях двійок на зимових Іграх-2018.
Як повідомляв УНН, раніше сліди мельдонію знайшли в допінг-пробі російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який разом з Анастасією Бризгаловою виграв бронзову медаль в змішаних парах на ОІ в Пхьончхані. Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російського спортсмена і позбавив медалі.