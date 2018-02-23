В допинг-пробе участницы Олимпиады из России обнаружили запрещенный препарат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В допинг-пробе участницы зимних Олимпийских Игр российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенный препарат, передает УНН со ссылкой на Федерацию бобслея России.
“Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных”, — сказано в сообщении.
Сообщается, что за несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Как заявили в федерации, медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.
“Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды”, — отметили в федерации.
Отметим, Н.Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек на зимних Играх-2018.
Как сообщал УНН, ранее следы мельдония нашли в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовую медаль в смешанных парах на ОИ в Пхенчхане. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского спортсмена и лишил медали.