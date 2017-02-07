У Донецькій та Луганській областях поширюють чутки про наступ ЗСУ найближчім часом

“З метою залякування населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та формування антиукраїнських настроїв в громадських місцях "спеціальними групами осіб" активно поширюється інформація про наступ Збройних Сил України найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Горлівку з Росії було доставлено більше 100 тонн боєприпасів.