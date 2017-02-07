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В Донецкой и Луганской областях распространяют слухи о наступлении ВСУ в ближайшее время

Киев • УНН

 • 6674 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Донецкой и Луганской областях "специальными группами лиц" для формирования антиукраинских настроений распространяется информация о наступлении Вооруженных сил Украины в ближайшее время. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

В Донецкой и Луганской областях распространяют слухи о наступлении ВСУ в ближайшее время

"С целью запугивания населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и формирования антиукраинских настроений в общественных местах "специальными группами лиц" активно распространяется информация о наступлении Вооруженных Сил Украины в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю в Горловку из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов.

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