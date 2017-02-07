В Донецкой и Луганской областях распространяют слухи о наступлении ВСУ в ближайшее время

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Донецкой и Луганской областях "специальными группами лиц" для формирования антиукраинских настроений распространяется информация о наступлении Вооруженных сил Украины в ближайшее время. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.