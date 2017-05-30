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У Домінікані затримали міністрів, замішаних у корупційному скандалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Домініканській Республіці заарештували міністрів та кількох чиновників вищого рівня, пов'язаних з корупційним скандалом за участю бразильської компанії Odebrecht. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У Домінікані затримали міністрів, замішаних у корупційному скандалі

“Це можна вважати безпрецедентною подією через безліч злочинів та через позицію влади до тих, хто брав участь у злочинній схемі”, — заявив генеральний прокурор Домінікани Жан Ален Родрігес.

Також він додав, що буде вимагати скасування імунітету для чиновників.

Зазначається, що всього затримали 12 посадовців. Серед них: міністр торгівлі Темістоклс Монтас, який подав у відставку у понеділок, а також колишній міністр громадських робіт, два екс-керівники регуляторної групи з питань електроенергії, та один бізнесмен, повідомляє видання.

Їх звинувачують у відмиванні грошей, хабарництві та у неправдивих поданнях фінансової звітності.

Підставою для арештів стали зізнання посадових осіб компанії Odebrecht у тому, що з 2001 року вони платили хабарі чиновникам Домініканської Республіки, всього йдеться про 92 мільйони доларів.

Як повідомляв УНН, у січні тисячі домініканців вийшли на протестний марш проти корупції.

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