У Домінікані затримали міністрів, замішаних у корупційному скандалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Домініканській Республіці заарештували міністрів та кількох чиновників вищого рівня, пов'язаних з корупційним скандалом за участю бразильської компанії Odebrecht. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Це можна вважати безпрецедентною подією через безліч злочинів та через позицію влади до тих, хто брав участь у злочинній схемі”, — заявив генеральний прокурор Домінікани Жан Ален Родрігес.
Також він додав, що буде вимагати скасування імунітету для чиновників.
Зазначається, що всього затримали 12 посадовців. Серед них: міністр торгівлі Темістоклс Монтас, який подав у відставку у понеділок, а також колишній міністр громадських робіт, два екс-керівники регуляторної групи з питань електроенергії, та один бізнесмен, повідомляє видання.
Їх звинувачують у відмиванні грошей, хабарництві та у неправдивих поданнях фінансової звітності.
Підставою для арештів стали зізнання посадових осіб компанії Odebrecht у тому, що з 2001 року вони платили хабарі чиновникам Домініканської Республіки, всього йдеться про 92 мільйони доларів.
Як повідомляв УНН, у січні тисячі домініканців вийшли на протестний марш проти корупції.