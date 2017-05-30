В Доминикане задержали министров, замешанных в коррупционном скандале
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Доминиканской Республике арестовали министров и нескольких чиновников высшего уровня, связанных с коррупционным скандалом с участием бразильской компании Odebrecht. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Это можно считать беспрецедентным событием из-за множество преступлений и из-за позиции власти к тем, кто участвовал в преступной схеме", - заявил генеральный прокурор Доминиканы Жан Ален Родригес.
Также он добавил, что будет требовать отмены иммунитета для чиновников.
Отмечается, что всего задержали 12 должностных лиц. Среди них: министр торговли Темистоклс Монтас, который подал в отставку в понедельник, а также бывший министр общественных работ, два экс-руководители регуляторной группы по вопросам электроэнергии, и один бизнесмен, сообщает издание.
Их обвиняют в отмывании денег, взяточничестве и в ложных представлениях финансовой отчетности.
Основанием для арестов стали признание должностных лиц компании Odebrecht в том, что с 2001 года они платили взятки чиновникам Доминиканской Республики, всего речь идет о 92 млн долларов.
Как сообщал УНН, в январе тысячи доминиканцев вышли на протестный марш против коррупции.