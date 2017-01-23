У Домінікані відбувся марш протесту проти корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Тисячі домініканців вийшли на протестний марш проти корупції, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Тисячі людей вийшли в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго на акцію протесту проти корупції уряду. У демонстрації взяли участь лідери громадських і політичних організацій, а також представники церкви.
У Домінікані раніше вибухнув скандал навколо бразильської будівельної компанії Odebrecht, яка зізналася у витраті 92 мільйонів доларів на підкуп домініканських чиновників заради отримання державних контрактів.