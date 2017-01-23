В Доминикане состоялся марш протеста против коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Тысячи доминиканцев вышли на протестный марш против коррупции, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Тысячи людей вышли в столице Доминиканской республики Санто-Доминго на акцию протеста против коррупции правительства. В демонстрации приняли участие лидеры общественных и политических организаций, а также представители церкви.
В Доминикане ранее разразился скандал вокруг бразильской строительной компании Odebrecht, которая призналась в расходе 92 миллионов долларов на подкуп доминиканских чиновников ради получения государственных контрактов.