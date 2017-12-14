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У "ДНР" заявили, що готові передати Нідерландам останки жертв катастрофи MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У "ДНР" заявили, що знайдені на місці катастрофи малайзійського Boeing 777 на Донбасі останки жертв катастрофи готові передати голландській стороні. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Як повідомлялось, кісткові фрагменти були виявлені громадянином США Патріком Ланкастером в районі села Грабово.

В "ДНР" заявили, що готові передати останки голландської стороні, якщо до них з цим звернуться.

Нагадаємо, 12 грудня Президент України Петро Порошенко продовжив дію угоди між Україною і Нідерландами з розслідування катастрофи MH17 до 1 серпня 2018 року.

Відзначимо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

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