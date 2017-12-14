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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 31493 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 16494 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102341 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104185 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119486 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104029 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106341 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112869 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117287 просмотра

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В "ДНР" заявили, что готовы передать Нидерландам останки жертв катастрофы MH17

В "ДНР" заявили, что готовы передать Нидерландам останки жертв катастрофы MH17

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В "ДНР" заявили, что найденные на месте катастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе останки жертв крушения готовы передать голландской стороне. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Как соощается, костные фрагменты были обнаружены гражданином США Патриком Ланкастером в районе села Грабово.

В "ДНР" заявили, что готовы передать останки голландской стороне, если они к ним обратятся за этим.

Напомним, 12 декабря Президент Украины Петр Порошенко продлил действие соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию катастрофы MH17 до 1 августа 2018 года.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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