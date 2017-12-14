В "ДНР" заявили, что готовы передать Нидерландам останки жертв катастрофы MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В "ДНР" заявили, что найденные на месте катастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе останки жертв крушения готовы передать голландской стороне. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Как соощается, костные фрагменты были обнаружены гражданином США Патриком Ланкастером в районе села Грабово.
В "ДНР" заявили, что готовы передать останки голландской стороне, если они к ним обратятся за этим.
Напомним, 12 декабря Президент Украины Петр Порошенко продлил действие соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию катастрофы MH17 до 1 августа 2018 года.
Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.