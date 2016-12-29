У “ДНР” заявили про затримання українця за підозрою в шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У “ДНР” заявили про затримання громадянина України Леоніда Сичова за підозрою в шпигунстві. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
За даними донецьких сепаратистів, затриманий збирав і передавав СБУ дані про передислокацію бойовиків і їхньої техніки.
Крім того, бойовики стверджують, що Л.Сичов “добровільно написав підписку про конфіденційну співпрацю з органами СБУ з метою отримання можливості безперешкодного перетину лінії зіткнення в Донбасі”.
Як зазначається, у СБУ цю заяву угруповання “ДНР” не коментують.
Нагадаємо, 15 грудня представник Украіни у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньоі контактноі групи Ірина Геращенко повідомила, що на сьогоднішній день бойовики утримують на Донбасі 110 заручників.