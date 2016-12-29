В "ДНР" заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В "ДНР" заявили о задержании гражданина Украины Леонида Сычева по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
По данным донецких сепаратистов, задержанный собирал и передавал СБУ данные о передислокации боевиков и их техники.
Кроме того, боевики утверждают, что Л.Сычов "добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ с целью получения возможности беспрепятственного пересечения линии соприкосновения на Донбассе".
Как отмечается, в СБУ это заявление группировки "ДНР" не комментируют.
Напомним, 15 декабря представитель Украини в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что на сегодняшний день боевики удерживают в Донбассе 110 заложников .