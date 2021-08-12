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У Дніпровському районі Києва у квартирі знайшли труп

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. На лінію 102 надійшло повідомлення про трупний запах за адресою Курнатовського 4, що у Дніпровському районі Києва.

Деталі

На місце події одразу прибула поліція та в квартиру одразу потрапити не вдалося, бійці ДСНС які прибули на місце події за допомогою бензорізу відкрили двері.

У квартирі на 7 поверсі було виявлено тіло чоловіка приблизно 40 років без ознак життя. Відомо, що чоловік страждав психічними розладами, неоднаково проходив лікування у лікарні. За словами сусідів навіть погрожував викинути з балкону власну матір, включити газ та підірвати дім.

Нещодавно його мати померла, з цього приводу він дуже сильно переживав. Останній раз сусіди його бачили 4 дні тому, хоча до цього моменту він кожного дня виходив з дому. На місці працюють слідчі та криміналісти які встановлять причини смерті, версію суїциду не виключають.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

У Деснянському районі Києва горіла квартира.

Українські Національні Новини

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