У Дніпровському районі Києва у квартирі знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На лінію 102 надійшло повідомлення про трупний запах за адресою Курнатовського 4, що у Дніпровському районі Києва.
Деталі
На місце події одразу прибула поліція та в квартиру одразу потрапити не вдалося, бійці ДСНС які прибули на місце події за допомогою бензорізу відкрили двері.
У квартирі на 7 поверсі було виявлено тіло чоловіка приблизно 40 років без ознак життя. Відомо, що чоловік страждав психічними розладами, неоднаково проходив лікування у лікарні. За словами сусідів навіть погрожував викинути з балкону власну матір, включити газ та підірвати дім.
Нещодавно його мати померла, з цього приводу він дуже сильно переживав. Останній раз сусіди його бачили 4 дні тому, хоча до цього моменту він кожного дня виходив з дому. На місці працюють слідчі та криміналісти які встановлять причини смерті, версію суїциду не виключають.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
У Деснянському районі Києва горіла квартира.