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У Дніпровському районі Києва сталась смертельна ДТП

У Дніпровському районі Києва сталась смертельна ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Дніпровському районі Києва, на перехресті бульвару Перова та вулиці Алішера Навої, сталася смертельна ДТП – зіштовхнулись два автомобілі. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Києва.

“Сталася ДТП з потерпілими, одна людина загинула. Причини аварії поки не відомі, обставини буде встановлювати слідство”, — повідомили у поліції.

Зазначимо, за даними ресурсу dtp.kiev.ua, зіштовхнулись автомобілі Renаult и Skoda. Обидва водії не були пристебнуті, проте в Renаult спрацювали всі подушки безпеки. Водії отримав серйозні травми і був госпіталізований. Водій Skoda від отриманих травм загинув на місці пригоди. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

Нагадаємо, сьогодні вночі на столичній вулиці Березняківській автомобіль Toyota у лобовому зіткненні протаранив ВАЗ.

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