У Дніпровському районі Києва сталась смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Дніпровському районі Києва, на перехресті бульвару Перова та вулиці Алішера Навої, сталася смертельна ДТП – зіштовхнулись два автомобілі. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Києва.
“Сталася ДТП з потерпілими, одна людина загинула. Причини аварії поки не відомі, обставини буде встановлювати слідство”, — повідомили у поліції.
Зазначимо, за даними ресурсу dtp.kiev.ua, зіштовхнулись автомобілі Renаult и Skoda. Обидва водії не були пристебнуті, проте в Renаult спрацювали всі подушки безпеки. Водії отримав серйозні травми і був госпіталізований. Водій Skoda від отриманих травм загинув на місці пригоди. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
Нагадаємо, сьогодні вночі на столичній вулиці Березняківській автомобіль Toyota у лобовому зіткненні протаранив ВАЗ.