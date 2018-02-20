В Днепровском районе Киева произошла смертельная ДТП

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69333 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85120 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87820 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109245 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100963 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104799 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111757 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117112 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122885 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134407 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепровском районе Киева произошла смертельная ДТП

В Днепровском районе Киева произошла смертельная ДТП

Киев  •  УНН

 • 12785 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Днепровском районе Киева, на перекрестке бульвара Перова и улицы Алишера Навои, произошла смертельная ДТП — столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Киева.

"Произошло ДТП с пострадавшими, один человек погиб. Причины аварии пока не известны, обстоятельства будет устанавливать следствие", - сообщили в полиции.

Отметим, по данным ресурса dtp.kiev.ua, столкнулись автомобили Renаult и Skoda. Оба водители не были пристегнуты, однако в Renаult сработали все подушки безопасности. Водители получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель Skoda от полученных травм погиб на месте происшествия. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, сегодня ночью на столичной улице Березняковской автомобиль Toyota в лобовом столкновении протаранил ВАЗ.

Украинские Национальные Новости

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