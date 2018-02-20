В Днепровском районе Киева произошла смертельная ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Днепровском районе Киева, на перекрестке бульвара Перова и улицы Алишера Навои, произошла смертельная ДТП — столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Киева.
"Произошло ДТП с пострадавшими, один человек погиб. Причины аварии пока не известны, обстоятельства будет устанавливать следствие", - сообщили в полиции.
Отметим, по данным ресурса dtp.kiev.ua, столкнулись автомобили Renаult и Skoda. Оба водители не были пристегнуты, однако в Renаult сработали все подушки безопасности. Водители получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель Skoda от полученных травм погиб на месте происшествия. Автомобили получили значительные механические повреждения.
Напомним, сегодня ночью на столичной улице Березняковской автомобиль Toyota в лобовом столкновении протаранил ВАЗ.