У Дніпропетровській області затримали чоловіка з гранатами та тротилом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вночі, під час дії комендантської години, поліцейські помітили на вулиці чоловіка в бронежилеті з великою сумкою. Під час огляду виявилося, що в сумці — 4 гранати, запали та 400 грамів тротилу. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.
Деталі
Зловмисника затримали поліцейські відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП.
“Для фіксування даного факту на місце події прибула слідчо-оперативна група. Особу підозрюваного встановили — це 34-річний місцевий житель, який не має жодного відношення до військової служби”, — йдеться в повідомленні МВС.
За узгодженням з окружною прокуратурою за місцем мешкання чоловіка поліцейські провели обшук, під час якого вилучили пневматичну зброю, майже 250 патронів різного калібру, два пакети з речовиною, схожою на марихуану, сигнальну ракету та запал до неї, ножі. Все вилучене направили на експертне дослідження.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато кримінальне провадження за статтями 263 та 309 КК України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
СБУ затримала у Херсоні колаборантку з партії регіонів, яка погрожувала розстрілом за відмову “голосувати” на псевдореферендумі.