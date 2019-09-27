У Дніпропетровській області горіло 30 га трави
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Дніпропетровській області вогнеборці ліквідували загорання трави на загальній площі 30 га. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“26 вересня о 18:31 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу поза межами села Одинківка Дніпровського району. За вказаною адресою направлено вогнеборців 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прибувши на місце вогнеборці встановили, що пожежа виникла на відкритій території.
“Горіла суха трава та покинутий сад на загальній площі 30 га”, — повідомили у пресцентрі.
Через велику площу пожежі додатково були направлені 3 та 18 пожежно-рятувальні частини.
Лише через понад дві години, о 20:25, пожежу було локалізовано та лише о 21:26 — ліквідовано.
“До ліквідації пожежі залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, — резюмували рятувальники.
Як повідомляв УНН, через пожежу на хімзаводі у Франції зупинили роботу громадського транспорту.