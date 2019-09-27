В Днепропетровской области горело 30 га травы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Днепропетровской области пожарные ликвидировали возгорание травы на общей площади 30 га. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“26 сентября в 18:31 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре вне села Одинковка Днепровского района. По указанному адресу направлено пожарных 25-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место пожарные установили, что пожар возник на открытой территории.
“Горела сухая трава и заброшенный сад на общей площади 30 га”, — сообщили в пресс-центре.
За большой площади пожара дополнительно были направлены 3 и 18 пожарно-спасательные части.
Лишь спустя более 2 часа, в 20:25 пожар был локализован и только в 21:26 — ликвидирован.
“К ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области”, — резюмировали спасатели.
Как сообщал УНН, из-за пожара на химзаводе во Франции остановили работу общественного транспорта.