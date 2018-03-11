У Дніпропетровській області сталась пожежа на автобазі "Павлоградвугілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У селі Миколаївка Дніпропетровській області сталася пожежа на автобазі ПрАТ "Павлоградвугілля". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Дніпропетровській області.
Згідно з повідомленням, пожежа виникла 10 березня о 21:15. О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано на площі 900 м2. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, троє дітей загинули під час пожежі у приватному будинку у Кіровоградській області.