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У Дніпропетровській області сталась пожежа на автобазі "Павлоградвугілля"

У Дніпропетровській області сталась пожежа на автобазі "Павлоградвугілля"

Київ • УНН

 • 9493 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У селі Миколаївка Дніпропетровській області сталася пожежа на автобазі ПрАТ "Павлоградвугілля". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, пожежа виникла 10 березня о 21:15. О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано на площі 900 м2. Вогнем знищено 9 автобусів та 8 автомобілів, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, троє дітей загинули під час пожежі у приватному будинку у Кіровоградській області.

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