В Днепропетровской области произошел пожар на автобазе "Павлоградуголь"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В селе Николаевка Днепропетровской области произошел пожар на автобазе "Павлоградуголь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Днепропетровской области.
Согласно сообщению, пожар возник 10 марта в 21:15. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей, жертв и пострадавших нет.
Напомним, трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кировоградской области.