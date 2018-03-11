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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45419 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57809 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103013 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94521 просмотра

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В Днепропетровской области произошел пожар на автобазе "Павлоградуголь"

В Днепропетровской области произошел пожар на автобазе "Павлоградуголь"

Киев  •  УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В селе Николаевка Днепропетровской области произошел пожар на автобазе "Павлоградуголь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, пожар возник 10 марта в 21:15. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей, жертв и пострадавших нет.

Напомним, трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кировоградской области.

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