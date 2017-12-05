У Дніпропетровській області спалили авто місцевого депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У місті Кам’янське Дніпропетровської області невідомі спалили автомобіль депутата міської ради. Про це УНН повідомили у поліції.
Невідомі підпалили автомобіль депутата Кам’янської міськради, очільника місцевого осередку Опозиційного блоку.
Слідством вже встановлено, що мав місце навмисний підпал. Вогонь пошкодив моторний відсік та частину корпусу авто. Постраждалих немає. Сам депутат пов’язує злочин зі своєю політичною діяльністю.
Провадження відкрите за статтею 194 ККУ – Умисне знищення чи пошкодження майна.
Нагадаємо, 28 листопада одному із мікрорайонів Запоріжжя з невідомих причин спалахнув автомобіль, вогонь пошкодив ще дві автівки, які були поруч.