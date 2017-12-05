В Днепропетровской области сожгли авто местного депутата

Неизвестные подожгли автомобиль депутата Каменского горсовета, руководителя местной ячейки Оппозиционного блока.

Следствием уже установлено, что имел место умышленный поджог. Огонь повредил моторный отсек и часть корпуса авто. Пострадавших нет. Сам депутат связывает преступление со своей политической деятельностью.

Производство открыто по статье 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, 28 ноября одном из микрорайонов Запорожья по неизвестным причинам загорелся автомобиль, огонь повредил еще два автомобиля, которые были рядом.