В Днепропетровской области сожгли авто местного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области неизвестные сожгли автомобиль депутата городского совета. Об этом УНН сообщили в полиции.
Неизвестные подожгли автомобиль депутата Каменского горсовета, руководителя местной ячейки Оппозиционного блока.
Следствием уже установлено, что имел место умышленный поджог. Огонь повредил моторный отсек и часть корпуса авто. Пострадавших нет. Сам депутат связывает преступление со своей политической деятельностью.
Производство открыто по статье 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, 28 ноября одном из микрорайонов Запорожья по неизвестным причинам загорелся автомобиль, огонь повредил еще два автомобиля, которые были рядом.