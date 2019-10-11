У Дніпрі заступника мера підозрюють у перерахуванні бюджетних коштів бізнесмену з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Служба безпеки України задокументувала факт, як один із заступників міського голови Дніпра перераховував бюджетні кошти комерсанту з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Встановлено, що протягом 2018 року посадовець уклав договори з директором приватного підприємства на виконання послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць міста, на яких розташовано об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
З’ясовано, що роботи виконувались під керівництвом комерсанта, який фактично проживає у Донецьку. Протягом 2014-2019 років на підконтрольну Україні територію він не в'їжджав і не звертався за оформленням відповідних перепусток.
"Правоохоронці вилучили договори, додаткові угоди, зведені кошториси, підписані акти виконаних робіт, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з донецьким комерсантом. Крім того, вилучено документи, які підтверджують факт отримання із Держказначейства майже 17 мільйонів гривень, що згодом були переведені на рахунки підприємства, зареєстрованого бізнесменом на підконтрольній українській владі території", - йдеться в повідомленні.
За інформацією слідчих, бюджетні кошти, перераховані на рахунки суб’єкта господарської діяльності, виведено у тіньовий сектор економіки та привласнено фігурантами справи за участі підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.
"У межах розпочатого кримінального провадження заступнику міського голови та двом керівникам структурних підрозділів мерії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває документування протиправної діяльності інших службових осіб, причетних до оборудки.
Нагадаємо, у ДБР є кримінальні провадження, де можливими фігурантами є теперішні чиновники.