У Дніпрі вночі горіли два легковики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Дніпро рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
“12-го квітня о 05:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дніпросталівська Індустріального райноу міста Дніпро. Встановлено, що горить 2 автомобілі Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI та Mercedes-Benz Vito", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено автомобілі та пошкоджено причіп для перевезення автомобілів. Площа пожежі склала 11 кв. м.
“Пожежу локалізовано о 05:33 та ліквідовано о 06:03. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на проспекті Героїв Соборного району міста Дніпро.