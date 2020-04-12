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У Дніпрі вночі горіли два легковики

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Дніпро рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

“12-го квітня о 05:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дніпросталівська Індустріального райноу міста Дніпро. Встановлено, що горить 2 автомобілі Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI та Mercedes-Benz Vito", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено автомобілі та пошкоджено причіп для перевезення автомобілів. Площа пожежі склала 11 кв. м.

“Пожежу локалізовано о 05:33 та ліквідовано о 06:03. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на проспекті Героїв Соборного району міста Дніпро.

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