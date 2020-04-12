В Днепре ночью горели две легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"12-го апреля в 05:13 в Службу спасения "101"поступило сообщение о пожаре на улице Днепросталевская Индустриального райноу города Днепр. Установлено, что горит 2 автомобиля Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI и Mercedes-Benz Vito", - говорится в сообщении
Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожено автомобили и поврежден прицеп для перевозки автомобилей. Площадь пожара составила 11 кв. м.
"Пожар локализован в 5:33 и ликвидирован в 6:03. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на проспекте Героев Соборного района города Днепр.