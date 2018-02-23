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У Дніпрі викрили хакерів, які втрутилися в роботу об’єктів критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 9274 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники СБУ викрили у Дніпрі хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на центри обробки даних та автоматизовані системи управління технологічними процесами, у тому числі й об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці задокументували, що троє мешканців обласного центру несанкціоновано втрутились у роботу комп’ютерного обладнання одного з центрів обробки даних регіону. Хакери отримали незаконний доступ до адміністративної панелі серверів, заблокували роботу автоматизованої системи управління технологічними процесами та викрали її програмні коди”, — йдеться у повідомленні.

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Для приховування слідів кібератаки зловмисники видалили системні файли серверів, що призвело до припинення роботи “зламаного” телекомунікаційного обладнання.

Перевіряється також інформація щодо організації кібератаки “на замовлення” спецслужб країни-агресора.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для скоєння кібератаки.

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Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2. ст. 361 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, поліція Чернігівщини спільно з кіберполіцією затримала групу зломщиків банкоматів, які оперували унікальним програмним забезпеченням, змусивши різні термінали видати їм загалом шестизначну суму.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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