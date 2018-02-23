В Днепре разоблачили хакеров, которые вмешались в работу объектов критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители задокументировали, что трое жителей областного центра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды", - говорится в сообщении.
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Для сокрытия следов кибератаки злоумышленники удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования.
Проверяется также информация по организации кибератаки "на заказ" спецслужб страны-агрессора.
Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, использовалось для совершения кибератаки.
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Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, полиция Черниговской области совместно с киберполицией задержала группу взломщиков банкоматов, которые оперировали уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать им шестизначную сумму.