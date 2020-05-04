У Дніпрі суддя вимагав 30 тисяч доларів хабара за винесення судового рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Дніпрі відбулося судове засідання щодо екссудді, який вимагав 30 тисяч доларів хабара за винесення судового рішення. Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.
“4 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось судове засідання у справі стосовно колишнього судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, обвинуваченого у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
Наступний розгляд призначено на 22 травня 2020 року.
Так, суддя просив надати йому 30 тис. доларів США та фактично одержав 15 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало у нього на розгляді. Дії колишнього служителя Феміди кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення судді Окружного адміністративного суду Києва рішення, що перший заступник Генпрокурора Віталій Касько не мав повноважень скасовувати постанову про закриття так званої справи “ВіЕйБі Банку” за фактом заволодіння 1,2 млрд грн кредиту від НБУ.