НАБУ відкрило справу щодо судді Окружного адмінсуду через неправосудне рішення

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення судді Окружного адміністративного суду Києва рішення, що перший заступник Генпрокурора Віталій Касько не мав повноважень скасовувати постанову про закриття так званої справи "ВіЕйБі Банку" за фактом заволодіння 1,2 млрд грн кредиту від НБУ, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, 22 квітня 2020 року ОАСК визнав, що перший заступник Генпрокурора Віталій Касько не мав повноважень скасовувати постанову про закриття так званої справи "ВіЕйБі Банку" за фактом заволодіння 1,2 млрд грн кредиту від НБУ.

"Таке рішення суддя ОАСК ухвалив за позовом трьох осіб, які наразі є підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні. Своїми діями служитель Феміди порушив положення п. 2 ч. 2 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України. Він також не взяв до уваги постанови Великої Палати Верховного Суду, якими встановлено, що такі спори знаходяться поза межами юрисдикції адміністративного суду. За фактом дій, вчинених суддею, який ухвалив неправосудне рішення, детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Також готується відповідна скарга до Вищої ради правосуддя.

НАБУ повідомляє, що це не перша спроба осіб, задіяних у вчиненні тяжкого злочину, уникнути відповідальності. Справу щодо "ВіЕйБі Банку" закривали двічі.

"У лютому 2019 року Юрій Луценко незаконно змінив підслідність у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ "ВіЕйБі Банк", яку НАБУ і САП розслідували з жовтня 2016 року. Слідчі Нацполіції, яким було передано справу, закрили її, однак вказану постанову згодом Віталій Касько скасував й повернув провадження до НАБУ",- зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що за два місяці детективи повідомили про підозру 10 учасникам корупційної схеми, серед яких зокрема й фактичний власник та ексголова правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", чинні та колишні посадовці НБУ та інші.

Нагадаємо, кількох колишніх та чинних службових осіб Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовців приватного сектору правоохоронці запідозрили у заволодінні грошовими коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку у сумі 1,2 млрд гривень.

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