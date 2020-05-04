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В Днепре судья требовал 30 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения

Киев • УНН

 • 13667 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Днепре состоялось судебное заседание касательно экс-судьи, которая требовала 30 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

В Днепре судья требовал 30 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения

“4 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось судебное заседание по делу в отношении бывшего судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска, обвиняемой в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее рассмотрение назначено на 22 мая 2020 года.

Так, судья просил предоставить ему 30 тыс. долларов США и фактически получил 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении. Действия бывшего служителя Фемиды квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по факту принятия судьи Окружного административного суда Киева решение, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько не имел полномочий отменять постановление о закрытии так называемого дела “ВиЭйБи Банка” по факту завладения 1,2 млрд грн кредита от НБУ.

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