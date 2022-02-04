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У Дніпрі сталося озброєне пограбування відділення “ПриватБанку”

У Дніпрі сталося озброєне пограбування відділення “ПриватБанку”

Київ • УНН

 • 48170 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Дніпрі чоловік здійснив озброєне пограбування відділення "ПриватБанку“. Грабіжник забрав 52 тис. грн. Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга, передає УНН.

Цитата

“Як повідомили в Службі безпеки банку, 4 лютого о 17:15 до відділення банку на вул. Будівельників у Дніпрі зайшов чоловік, який почав розмову „про життя“ зі співробітницею банку, під час якої з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет та погрозами примусив підвести його до каси, де вимагав віддати всю наявну готівку”, — повідомив Серга.

Деталі

За його словами, грабіжник забрав 52 тис. грн.

Серга зазначив, що згідно з правилами безпеки, касир сформувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною. Тим часом співробітниця банку встигла натиснути на “тривожну кнопку”, включила сирену та викликала охорону. Почувши сирену грабіжник був змушений тікати із приміщення банку.

Повідомляється, що за фактом спроби озброєного пограбування відділення банку ведеться слідство.

Служба безпеки банку зазначає, що за будь-яку інформацію про злочинців, що допоможе швидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду в розмірі 100 000 гривень. Анонімність гарантується.

Доповнення

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