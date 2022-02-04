В Днепре произошло вооруженное ограбление отделения “ПриватБанка”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Днепре мужчина совершил вооруженное ограбление отделения "Приватбанка“. Грабитель забрал 52 тыс. грн. Об этом сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, передает УНН.
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“Как сообщили в Службе безопасности банка, 4 февраля в 17:15 в отделение банка на ул. Строителей в Днепре зашел мужчина, который начал разговор „о жизни“ с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его к кассе, где потребовал отдать всю имеющуюся наличность”, — сообщил Серга.
Детали
По его словам, грабитель забрал 52 тыс. грн.
Серга отметил, что согласно правилам безопасности, кассир сформировала пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. Тем временем сотрудница банка успела нажать на “тревожную кнопку”, включила сирену и вызвала охрану. Услышав сирену грабитель был вынужден бежать из помещения банка.
Сообщается, что по факту попытки вооруженного ограбления отделения банка ведется следствие.
Служба безопасности банка отмечает, что за любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 гривен. Анонимность гарантируется.
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