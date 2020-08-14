У Дніпрі ректор вишу та його помічник “погоріли” на хабарі у 150 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Дніпрі ректор університету та його помічник за 150 тис. грн обіцяли допустити підприємця до користування інноваційним обладнанням у науково-практичній діяльності комерційної структури. На одержанні першої частини коштів їх було затримано. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
“У Дніпрі поліція затримала на хабарі ректора університету та його помічника. Зловмисники вимагали 150 тисяч гривень неправомірної вигоди. Затримали їх під час одержання першої частини визначеної суми”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що за 150 тис. гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури. У четвер, 13 серпня, правоохоронці затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря — 25 тис. грн.
“Наразі ректора та його помічника затримали у порядку ст. 208 КпК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів. Заходи з викриття корупційної діяльності осіб проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 ККУ”, — додали в поліції.
Нагадаємо, у Києві проректора з міжнародних зв’язків одного із столичних університетів затримали під час одержання неправомірної вигоди у 224 тис. грн.