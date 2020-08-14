У Дніпрі ректор вишу та його помічник “погоріли” на хабарі у 150 тис. грн

“У Дніпрі поліція затримала на хабарі ректора університету та його помічника. Зловмисники вимагали 150 тисяч гривень неправомірної вигоди. Затримали їх під час одержання першої частини визначеної суми”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за 150 тис. гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури. У четвер, 13 серпня, правоохоронці затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря — 25 тис. грн.

“Наразі ректора та його помічника затримали у порядку ст. 208 КпК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів. Заходи з викриття корупційної діяльності осіб проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 ККУ”, — додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві проректора з міжнародних зв’язків одного із столичних університетів затримали під час одержання неправомірної вигоди у 224 тис. грн.