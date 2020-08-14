В Днепре ректор вуза и его помощник "погорели" на взятке в 150 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Днепре ректор университета и его помощник за 150 тыс. грн обещали допустить предпринимателя к пользованию инновационным оборудованием в научно-практической деятельности коммерческой структуры. На получении первой части средств они были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
"В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 000 гривен неправомерной выгоды. Задержали их во время получения первой части определенной суммы", - говорится в сообщении.
Установлено, что за 150 тыс. гривен ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры. В четверг, 13 августа, правоохранители задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. грн.
"На данный момент ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения. Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УКУ", - добавили в полиции.
Напомним, в Киеве проректора по международным связям одного из столичных университетов задержали во время получения неправомерной выгоды в 224 тыс. грн.