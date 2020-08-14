В Днепре ректор вуза и его помощник "погорели" на взятке в 150 тыс. грн

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85050 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102248 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127235 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107625 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127685 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101337 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102142 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Днепре ректор вуза и его помощник "погорели" на взятке в 150 тыс. грн

В Днепре ректор вуза и его помощник "погорели" на взятке в 150 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 12629 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Днепре ректор университета и его помощник за 150 тыс. грн обещали допустить предпринимателя к пользованию инновационным оборудованием в научно-практической деятельности коммерческой структуры. На получении первой части средств они были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

"В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 000 гривен неправомерной выгоды. Задержали их во время получения первой части определенной суммы", - говорится в сообщении.

Установлено, что за 150 тыс. гривен ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры. В четверг, 13 августа, правоохранители задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. грн.

"На данный момент ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения. Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УКУ", - добавили в полиции.

Напомним, в Киеве проректора по международным связям одного из столичных университетов задержали во время получения неправомерной выгоды в 224 тыс. грн.

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