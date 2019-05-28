У Дніпрі продавали зброю через соціальну мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Через заборонену в Україні соціальну мережу під вигаданим нікнеймом двоє жителів Дніпропетровської області пропонували користувачам придбати різні види зброї та боєприпасів. Працювали за передплатою, "товар" висилали поштою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Дніпропетровській області.
Факт торгівлі зброєю правоохоронці виявили наприкінці 2018 року. В подальшому працівники карного розшуку, УСБУ в Дніпропетровській області, слідчі Соборного ВП, полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури провели чотири одночасні обшуки за місцями реєстрації та мешкання фігурантів на території м. Дніпро, Солонянського району Дніпропетровської області та Харківської області.
У результаті було вилучено 5 пістолетів, 1 карабін, 755 патронів, 12 гранат, 11 запалів, 200 г вибухової речовини, 3 снаряди, 7 складових частин вогнепальної зброї – глушники, магазини та інші.
Також були встановлені двоє чоловіків – 23-річний житель м. Дніпра та 24-річний житель Солонянського району Дніпропетровської області, які налагодили канал збуту зброї та боєприпасів. На даний час приймається рішення про затримання фігурантів в порядку ст. 208 КПКУ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування. Заходи з документування каналів надходження зброї тривають.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу наркоторгівлі і вилучили арсенал зброї і заборонені речовини.