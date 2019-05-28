У Дніпрі продавали зброю через соціальну мережу

КИЇВ. 29 травня. УНН. Через заборонену в Україні соціальну мережу під вигаданим нікнеймом двоє жителів Дніпропетровської області пропонували користувачам придбати різні види зброї та боєприпасів. Працювали за передплатою, "товар" висилали поштою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Дніпропетровській області.