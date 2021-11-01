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У Дніпрі працівники ритуальної служби вимагали з родичів померлих гроші за поховання

Київ • УНН

 • 17068 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Дніпрі судитимуть працівника ритуальної служби за вимагання хабарів з родичів померлих за поховання. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, передає УНН.

У Дніпрі працівники ритуальної служби вимагали з родичів померлих гроші за поховання

Цитата

“За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника начальника однієї з виробничих дільниць комунального підприємства „Міська ритуальна служба“ Дніпровської міської ради (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що співробітники КП “Міська ритуальна служба” Дніпровської міської ради, усвідомлюючи емоційний стан громадян, котрі до них звертаються, та обмеження у часі, організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди за поховання.

Так, начальник дільниці одного з кладовищ міста Дніпра та два його підлеглі всупереч рішенню Дніпровської міської ради про встановлення вартості ритуальних послуг, повідомляли громадянам, що за надання місця для поховання та викопування могили останні повинні передати їм неправомірну вигоду у розмірі від 6 до 10 тисяч гривень. У потерпілих складалось хибне враження про неможливість захоронення близької людини без надання грошей і вони змушені були погоджуватись.

При цьому за надання послуг з поховання однієї особи комунальне підприємство фактично отримувало 1436 грн.

Протягом квітня-травня 2021 року правоохоронними органами задокументовано 15 фактів отримання неправомірної вимоги службовими особами КП “Міська ритуальна служба” Дніпровської міської ради на загальну суму понад 100 тис. грн.

На теперішній час двох інших співучасників оголошено у розшук.

Нагадаємо

У столиці викрили схему продажу місць та організації поховань на закритих кладовищах. Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів за місце.

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