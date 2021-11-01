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В Днепре работники ритуальной службы требовали с родственников умерших деньги за захоронение

Киев • УНН

 • 17068 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Днепре будут судить работника ритуальной службы за вымогательство взяток с родственников умерших за погребение. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.

В Днепре работники ритуальной службы требовали с родственников умерших деньги за захоронение

Цитата

“При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из производственных участков коммунального предприятия „Городская ритуальная служба“ Днепровского городского совета (ч. 3 Ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сотрудники КП “Городская ритуальная служба” Днепровского городского совета, осознавая эмоциональное состояние граждан, которые к ним обращаются, и ограничения во времени, организовали преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды за захоронение.

Так, начальник участка одного из кладбищ города Днепра и два его подчиненных вопреки решению Днепровского городского совета об установлении стоимости ритуальных услуг, сообщали гражданам, что за предоставление места для захоронения и выкапывания могилы последние должны передать им неправомерную выгоду в размере от 6 до 10 тысяч гривен. У пострадавших сложилось ложное впечатление о невозможности захоронения близкого человека без предоставления денег и они вынуждены были соглашаться.

При этом за предоставление услуг по захоронению одного лица коммунальное предприятие фактически получало 1436 грн.

В течение апреля-мая 2021 года правоохранительными органами задокументировано 15 фактов получения неправомерного требования должностными лицами КП “Городская ритуальная служба” Днепровского городского совета на общую сумму более 100 тыс. грн.

В настоящее время два других соучастника объявлены в розыск.

Напомним

В столице разоблачили схему по продаже мест и организации захоронений на закрытых кладбищах. Суммы составляли от 3 до 6 тысяч долларов за место.

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