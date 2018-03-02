У Дніпрі посеред дороги провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Дніпрі на перехресті вулиць Гоголя і Паторжинського напередодні утворилася яма через те, що провалився асфальт. Про це УНН повідомили у прес-службі Дніпровської міської ради.
"Провалля, що утворилося на проїжджій частині в районі перехрестя вулиць Гоголя та Паторжинського, ліквідують протягом кількох годин", - повідомили у міськраді напередодні ввечері.
Як зазначили у мерії, комунальники на місці події мали знайти ймовірні прориви труб, щоб встановити причину появи ями.
Через те, що асфальт провалився, рух на дорозі однобічний.
"Яму тимчасово засиплють землею та шлаком. Остаточно асфальтне покриття буде відновлене одразу після поліпшення погодних умов", - вказали у міськраді.
Нагадаємо, у лютому в столиці через прорив трубопроводу просів асфальт.