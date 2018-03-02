В Днепре посреди дороги провалился асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского накануне образовалась яма из-за того, что провалился асфальт. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.
"Яма, образовавшаяся на проезжей части в районе перекрестка улиц Гоголя и Паторжинского, ликвидируют в течение нескольких часов", - сообщили в горсовете накануне вечером.
Как отметили в мэрии, коммунальщики на месте происшествия должны были найти возможные прорывы труб, чтобы установить причину появления ямы.
Поскольку асфальт провалился, движение на дороге одностороннее.
"Яму временно засыплют землей и шлаком. Окончательно асфальтовое покрытие будет восстановлено сразу после улучшения погодных условий", - указали в горсовете.
Напомним, в феврале в столице из-за прорыва трубопровода просел асфальт.